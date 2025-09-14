Patrika LogoSwitch to English

मऊ

Mau Crime: बाइक सवार बदमाश ने परिवार पर किया फायरिंग, क्षेत्र में दहशत

बदमाश पिस्तौल लेकर घर के बरामदे में बैठे दंपती और उनके बेटे को गाली देते हुए जान से मारने की नीयत से दौड़ाता है। किसी तरह पीड़ित परिवार जान बचाकर घर के अंदर भागता है और दरवाजा बंद करके खुद को सुरक्षित करता है।

मऊ

Abhishek Singh

Sep 14, 2025

Mau
Mau Crime, Pc: Patrika

Mau Crime: उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में एक बार फिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद दिखे। ये खुलेआम हथियार लहराते हुए एक परिवार पर फायरिंग कर बैठे। यह पूरी घटना एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है।

सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक बदमाश पिस्तौल लेकर घर के बरामदे में बैठे दंपती और उनके बेटे को गाली देते हुए जान से मारने की नीयत से दौड़ाता है। किसी तरह पीड़ित परिवार जान बचाकर घर के अंदर भागता है और दरवाजा बंद करके खुद को सुरक्षित करता है।

पुरानी रंजिश में हुआ हमला

यह वारदात हलधरपुर थाना क्षेत्र के राजनपुर गांव की है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने दिनेश सिंह के परिवार पर पुरानी रंजिश के चलते हमला किया। फायरिंग के दौरान किसी को गोली नहीं लगी, जिससे परिवार के सदस्य बाल-बाल बच गए।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई है।

