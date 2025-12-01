Mau breaking: अखिलेश यादव कल पहुंचेंगे घोसी, दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह को देंगे श्रद्धांजलि

सपा सांसद राजीव राय ने अखिलेश यादव के दौरे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सपा अध्यक्ष चार्टर्ड फ्लाइट से आजमगढ़ पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग से दादनपुर अहिरौली आएंगे। समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और सुधाकर सिंह के करीबी मित्र राजेंद्र नाथ पांडेय ने भी अखिलेश यादव के आगमन की जानकारी दी है।