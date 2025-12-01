Mau breaking: अखिलेश यादव कल पहुंचेंगे घोसी, दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह को देंगे श्रद्धांजलि

Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार को घोसी पहुंचकर दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वह उनके परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट करेंगे और तेरहवीं कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।
जारी प्रोटोकॉल के अनुसार, अखिलेश यादव दोपहर करीब 2 बजे दादनपुर अहिरौली स्थित सुधाकर सिंह के आवास पर पहुंचेंगे। यहां वह दिवंगत विधायक के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों से भेंट करेंगे।
सपा सांसद राजीव राय ने अखिलेश यादव के दौरे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सपा अध्यक्ष चार्टर्ड फ्लाइट से आजमगढ़ पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग से दादनपुर अहिरौली आएंगे। समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और सुधाकर सिंह के करीबी मित्र राजेंद्र नाथ पांडेय ने भी अखिलेश यादव के आगमन की जानकारी दी है।
आपको बता दें कि समाजवादी नेता और घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह का विगत दिनों मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में निधन हो गया था। गतात्मा को श्रद्धांजलि देने सभी पार्टियों के नेता सुधाकर सिंह के घोसी स्थित दादन पुर अहिरौली गांव में लगातार पहुंच रहें हैं। कल इनका तेरहवीं का भी कार्यक्रम है।
