Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau breaking: पंचतत्व में विलीन हुए घोसी विधायक सुधाकर सिंह, टूटी राजनैतिक सीमाएं , अंतिम दर्शन को पहुंचे दिग्गज

सुधाकर सिंह का आज भोर में मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। दोपहर लगभग 1 बजे उनका शव लखनऊ से उनके आवास पर लाया गया। लगभग 1 घंटे बाद उनकी शव यात्रा शुरू हुई।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Nov 20, 2025

Sudhakar Singh: घोसी विधायक सुधाकर सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए। दोहरीघाट मुक्तिधाम पर हुए उनके अंतिम संस्कार में सभी दलों की राजनीतिक सीमाएं टूटती नजर आईं। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता और आमजनता अंतिम संस्कार में शामिल हुए।


आपको बता दें कि 67 वर्षीय सुधाकर सिंह का आज भोर में मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। दोपहर लगभग 1 बजे उनका शव लखनऊ से उनके आवास पर लाया गया। लगभग 1 घंटे बाद उनकी शव यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा में समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ ही साथ विभिन्न पार्टी के नेता मौजूद थे।

जानिए कौन कौन नेता रहे शामिल


उनके अंतिम दर्शनों के लिए आए नेताओं में घोसी सांसद राजीव राय,केबिनेट मंत्री एके शर्मा, आजमगढ़ के सांसद धर्मेन्द्र यादव,बिहार के पूर्व राज्यपाल फागू चौहान, सांसद गाजीपुर अफजाल अंसारी, रागिनी सोनकर, दुर्गा यादव,संग्राम यादव, राजेंद्र प्रसाद, रामविलास चौहान, राम गोविंद चौधरी, एमएलसी यशवंत सिंह, MLC विक्रांत रिशु सिंह सहित तमाम राजनीतिक हस्तियों का जमावड़ा लगा था।


सुधाकर सिंह के निधन की खबर सुनते ही दारा सिंह चौहान मेदांता पहुंच गए थे। मंत्री दारा चौहान को ही उपचुनाव में हरा कर सुधाकर सिंह विधायक बने थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#bollywoodnews

#Crime

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 11:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau breaking: पंचतत्व में विलीन हुए घोसी विधायक सुधाकर सिंह, टूटी राजनैतिक सीमाएं , अंतिम दर्शन को पहुंचे दिग्गज

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अखिलेश यादव से मिलते ही फफक कर रोए, विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह

मऊ

तेज रफ्तार बस ने 10 को रौंदा, सड़क पर बिखरी लाशें, सास और 2 बहुओं की मौत

Mau
मऊ

सपा के ‘संकटमोचक’ नहीं रहे; जानें BJP का मास्टर प्लान फेल करने वाले ‘योद्धा’ सुधाकर सिंह कौन थे?

sudhakar singh
मऊ

Sudhakar Singh Death: घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह का मेंदांता हॉस्पिटल में निधन

SP MLA Sudhakar Singh Death
मऊ

Mau Accident News : मऊ में डबल डेकर बस पलटी, 14 यात्री घायल, तीन की हालत गंभीर

Mau
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.