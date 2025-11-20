Mau breaking: पंचतत्व में विलीन हुए घोसी विधायक सुधाकर सिंह, टूटी राजनैतिक सीमाएं , अंतिम दर्शन को पहुंचे दिग्गज



आपको बता दें कि 67 वर्षीय सुधाकर सिंह का आज भोर में मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। दोपहर लगभग 1 बजे उनका शव लखनऊ से उनके आवास पर लाया गया। लगभग 1 घंटे बाद उनकी शव यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा में समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ ही साथ विभिन्न पार्टी के नेता मौजूद थे।