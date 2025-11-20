Mau Breaking: मऊ में भीषण सड़क दुर्घटना, 3 लोगों की मौत,7 घायल, मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी

Mau accident, pc: patrika
Mau Breaking: मऊ के व्यस्ततम आजमगढ़ जाने वाली रोड पर शीतला मंदिर के पास भीषण सड़क दुर्घटना हो गई है। इस दुर्घटना में मौके पर ही 3 व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए हैं।
दुर्घटना उस वक्त हुई जब आजमगढ़ की तरफ जा रही रोडवेज की बस डिवाइडर को तोड़ते हुए एक ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए।
बताया जा रहा कि ई रिक्शा में एक ही परिवार के लोग सवार हो कर किसी रिश्तेदारी में जा रहे थे। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
मऊ जिले में इस समय दुर्घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। एक हफ्ते के अंदर ही कम से एक दर्जन से अधिक लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए हैं। इसमें से अधिकतर दुर्घटनाएं शहर के व्यस्ततम इलाके में ही हुईं हैं।
इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने मांग की है कि यहां पर सुरक्षा के मजबूत इंतजाम किए जाएं। डिवाइडर बनाया जाए और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाए।
