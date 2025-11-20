Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau Breaking: मऊ में भीषण सड़क दुर्घटना, 3 लोगों की मौत,7 घायल, मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी

मऊ में भीषण सड़क दुर्घटना, 3 लोगों की मौत,7 घायल, मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Nov 20, 2025

Mau

Mau accident, pc: patrika

Mau Breaking: मऊ के व्यस्ततम आजमगढ़ जाने वाली रोड पर शीतला मंदिर के पास भीषण सड़क दुर्घटना हो गई है। इस दुर्घटना में मौके पर ही 3 व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए हैं।
दुर्घटना उस वक्त हुई जब आजमगढ़ की तरफ जा रही रोडवेज की बस डिवाइडर को तोड़ते हुए एक ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए।

एक ही परिवार के हैं घायल और मृतक


बताया जा रहा कि ई रिक्शा में एक ही परिवार के लोग सवार हो कर किसी रिश्तेदारी में जा रहे थे। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

लगातार हो रही मऊ में सड़क दुर्घटना


मऊ जिले में इस समय दुर्घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। एक हफ्ते के अंदर ही कम से एक दर्जन से अधिक लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए हैं। इसमें से अधिकतर दुर्घटनाएं शहर के व्यस्ततम इलाके में ही हुईं हैं।
इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने मांग की है कि यहां पर सुरक्षा के मजबूत इंतजाम किए जाएं। डिवाइडर बनाया जाए और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

accident death

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Nov 2025 11:20 am

Published on:

20 Nov 2025 10:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau Breaking: मऊ में भीषण सड़क दुर्घटना, 3 लोगों की मौत,7 घायल, मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सपा के ‘संकटमोचक’ नहीं रहे; जानें BJP का मास्टर प्लान फेल करने वाले ‘योद्धा’ सुधाकर सिंह कौन थे?

sudhakar singh
मऊ

Sudhakar Singh Death: घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह का मेंदांता हॉस्पिटल में निधन

SP MLA Sudhakar Singh Death
मऊ

Mau Accident News : मऊ में डबल डेकर बस पलटी, 14 यात्री घायल, तीन की हालत गंभीर

Mau
मऊ

Umar Ansari: उमर अंसारी के दावते वलीमा में लगा बड़ी राजनैतिक हस्तियों का जमावड़ा

मऊ

Mau News: चुनाव आयोग के विशेष पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा, SDM ने गांव-गांव पहुंचकर किया निरीक्षण

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.