Mau Breaking: मऊ में भीषण सड़क दुर्घटना, 3 लोगों की मौत,7 घायल, मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी

Mau Breaking: मऊ के व्यस्ततम आजमगढ़ जाने वाली रोड पर शीतला मंदिर के पास भीषण सड़क दुर्घटना हो गई है। इस दुर्घटना में मौके पर ही 3 व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए हैं।

दुर्घटना उस वक्त हुई जब आजमगढ़ की तरफ जा रही रोडवेज की बस डिवाइडर को तोड़ते हुए एक ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए।