Mau Crime : पैसा न देने पर ठेकेदार की मजदूरों की पिटाई, मौत

Mau Murder News: मऊ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के आंबेडकर नगर भीटी में बुधवार देर रात पैसे के विवाद को लेकर मजदूरों ने एक सजावट ठेकेदार की कथित तौर पर हत्या कर दी। घटना में ठेकेदार पप्पू पुत्र शिवमुनि की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि परिवार के कई अन्य सदस्य घायल हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।