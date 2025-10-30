Patrika LogoSwitch to English

मऊ

Mau Crime : पैसा न देने पर ठेकेदार की मजदूरों की पिटाई, मौत

मृतक पप्पू शादी-विवाह में सजावट का ठेका लेता था। उसके साथ काम करने वाले मजदूरों से कुछ पैसों को लेकर उसका विवाद चल रहा था। मृतक के भतीजे ने बताया कि किशन, अखिलेश और कमलेश नामक मजदूरों ने लाठी-डंडों और घूंसों से उनके परिवार पर हमला किया, जिसमें पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गया।

Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Oct 30, 2025

Mau news

Mau News, Pc: Abhishek Singh

Mau Murder News: मऊ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के आंबेडकर नगर भीटी में बुधवार देर रात पैसे के विवाद को लेकर मजदूरों ने एक सजावट ठेकेदार की कथित तौर पर हत्या कर दी। घटना में ठेकेदार पप्पू पुत्र शिवमुनि की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि परिवार के कई अन्य सदस्य घायल हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, मृतक पप्पू शादी-विवाह में सजावट का ठेका लेता था। उसके साथ काम करने वाले मजदूरों से कुछ पैसों को लेकर उसका विवाद चल रहा था। मृतक के भतीजे ने बताया कि किशन, अखिलेश और कमलेश नामक मजदूरों ने लाठी-डंडों और घूंसों से उनके परिवार पर हमला किया, जिसमें पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गया।

परिजनों ने बताया क्या हुआ घटना

पप्पू की परिजन रीमा ने बताया कि किशन उनके घर पर बैठा था। उनकी मां ने किसी और को कुछ कहा, जिस पर किशन गाली-गलौज करने लगा। इसके बाद किशन ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर घर के लोगों को डंडों से पीटना शुरू कर दिया, जिससे परिवार के कई सदस्य घायल हो गए।

शहर कोतवाल अनिल सिंह ने बताया कि सजावट के काम के पैसों को लेकर विवाद हुआ था। मारपीट के दौरान पप्पू के सिर में गंभीर चोट लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। कोतवाल ने पुष्टि की कि पप्पू सजावट का ठेकेदार था और उसके मजदूरों ने ही उसके साथ मारपीट की थी। इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Published on:

30 Oct 2025 10:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau Crime : पैसा न देने पर ठेकेदार की मजदूरों की पिटाई, मौत

