Mau Cirme: हिस्ट्रीशीटर का हत्या करने वाले बदमाश विवेक गौड़ का एनकाउंटर

Mau Crime News: उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद थाना रानीपुर क्षेत्र के पिरूआ गांव में बीते 26 तारीख को राजेश सिंह उर्फ़ मंटू बीते दिन छठ पूजा का सामान लेकर लौट रहे थे तभी कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दिए जिसके बाद घायल हुए राजेश को ज़िला अस्पताल में ईलाज के लिए लाया गया जहां डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया ।
राजेश सिंह उर्फ मनटू सिंह रानीपुर थाना का हिस्ट्रीशीटर भी था हत्या के दिन ये बाजार से फल लेकर वे अपने घर लौट रहे थे कि स्थानीय लोगों ने राजेश सिंह उर्फ मनटू सिंह को काझा बंधा पर गंभीर रूप से लहूलुहान हालत में पाए गए लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
हिस्ट्रीशीटर की हत्या करके बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दे दिया था वहीं आज तड़के सुबह पुलिस और sog टीम से मुठभेड़ हो गया था जिसमें मुख्य आरोपी विवेक गौड़ के पैर में गोली लगी इसके पहले पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जिसका नाम गोल्डन उर्फ बमबम , अमन सिंह , रौनक को गिरफ्तार कर लिया गया आरोपियों के पास से अवैध तमंचा हत्या में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद किया गया पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया ।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग