Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau Cirme: हिस्ट्रीशीटर का हत्या करने वाले बदमाश विवेक गौड़ का एनकाउंटर

Mau: मऊ पुलिस ने मंटू सिंह हत्याकांड में शामिल विवेक गोड़ को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान विवेक के पैर में गोली लगी है जिसका इलाज मऊ जिलाअस्पताल में चल रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Nov 09, 2025

Mau Crime News: उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद थाना रानीपुर क्षेत्र के पिरूआ गांव में बीते 26 तारीख को राजेश सिंह उर्फ़ मंटू बीते दिन छठ पूजा का सामान लेकर लौट रहे थे तभी कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दिए जिसके बाद घायल हुए राजेश को ज़िला अस्पताल में ईलाज के लिए लाया गया जहां डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया ।

राजेश सिंह उर्फ मनटू सिंह रानीपुर थाना का हिस्ट्रीशीटर भी था हत्या के दिन ये बाजार से फल लेकर वे अपने घर लौट रहे थे कि स्थानीय लोगों ने राजेश सिंह उर्फ मनटू सिंह को काझा बंधा पर गंभीर रूप से लहूलुहान हालत में पाए गए लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

हिस्ट्रीशीटर की हत्या करके बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दे दिया था वहीं आज तड़के सुबह पुलिस और sog टीम से मुठभेड़ हो गया था जिसमें मुख्य आरोपी विवेक गौड़ के पैर में गोली लगी इसके पहले पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जिसका नाम गोल्डन उर्फ बमबम , अमन सिंह , रौनक को गिरफ्तार कर लिया गया आरोपियों के पास से अवैध तमंचा हत्या में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद किया गया पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Nov 2025 08:04 am

Published on:

09 Nov 2025 06:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau Cirme: हिस्ट्रीशीटर का हत्या करने वाले बदमाश विवेक गौड़ का एनकाउंटर

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: 100 साइकिल और 46 बाइक चुराने वाला चोर गिरफ्तार

मऊ

Mau News: मऊ में एक बार फिर अराजक तत्वों ने डीह बाबा की मूर्ति की खंडित, ग्रामीणों में आक्रोश

मऊ

Mau News: 20 हजार घूस ले रहे थे दरोगा जी, एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार

Mau news
मऊ

Mau News: पति के आत्महत्या मामले में ससुर की जमानत यात्रा खारिज, सिपाही पत्नी फरार

Mau news
मऊ

Mau Crime: हिस्ट्रीशीटर मंटू सिंह हत्याकांड में बड़ा खुलासा, तीन गिरफ्तार

Mau news
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.