Mau Cirme: हिस्ट्रीशीटर का हत्या करने वाले बदमाश विवेक गौड़ का एनकाउंटर

हिस्ट्रीशीटर की हत्या करके बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दे दिया था वहीं आज तड़के सुबह पुलिस और sog टीम से मुठभेड़ हो गया था जिसमें मुख्य आरोपी विवेक गौड़ के पैर में गोली लगी इसके पहले पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जिसका नाम गोल्डन उर्फ बमबम , अमन सिंह , रौनक को गिरफ्तार कर लिया गया आरोपियों के पास से अवैध तमंचा हत्या में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद किया गया पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया ।