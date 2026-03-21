Mau Fire News: झोपड़ी में लगी आग, सिलेंडर ब्लास्ट से मची अफरा-तफरी, बड़ा हादसा टला

प्राप्त जानकारी के अनुसार झोपड़ी पीढ़वल मोड़ निवासी सुभाष राजभर की है जो पेशे से राजमिस्त्री हैं। वे कभी-कभार यहां आकर खाना बनाते थे और फिर अपने घर लौट जाते थे। घटना के समय झोपड़ी खाली थी लेकिन आग लगने के बाद सिलेंडर फटने से लपटें और तेज हो गईं जिससे पास की अन्य झोपड़ी भी चपेट में आ गई। हालांकि लोगों की तत्परता से उसमें लगी आग को समय रहते बुझा दिया गया जिससे नुकसान बढ़ने से बच गया। आसपास मकान होने के कारण एहतियातन लोगों को घरों से बाहर निकाल लिया गया।