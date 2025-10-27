Mau Murder: दिन दहाड़े व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, मची सनसनी

मृतक राजेश सिंह अपने पीछे पत्नी और दो बेटियां छोड़ गए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, राजेश सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है। उनके खिलाफ मारपीट, धमकी, धोखाधड़ी और जानलेवा हमले जैसी धाराओं में कई मामले दर्ज थे। इसके अलावा, पूर्व में उन्होंने अपने पटिदार से विवाद के दौरान थाना पर तैनात एसआई नज़र अबाश के साथ भी मारपीट की थी।