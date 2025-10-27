Mau Murder: दिन दहाड़े व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, मची सनसनी

Mau News, Pc: Patrika
Mau News: मऊ जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम बदमाशों ने राजेश सिंह उर्फ मनटू सिंह (40) की गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले राजेश सिंह को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार, ग्राम सभा पिरूआ निवासी राजेश सिंह छठ पूजा के लिए काझा बाजार गए थे। बाजार से फल खरीदकर घर लौटते समय काझा बंधा के पास पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए।
स्थानीय लोगों ने रविवार शाम लगभग 6 बजे राजेश सिंह को सड़क किनारे घायल अवस्था में देखा। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बचा नहीं सके। घटना की सूचना पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा।
अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि मृतक राजेश सिंह को तीन गोलियां लगी थीं। मामले की गहन जांच की जा रही है। आरोपियों की तलाश में टीम गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
मृतक राजेश सिंह अपने पीछे पत्नी और दो बेटियां छोड़ गए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, राजेश सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है। उनके खिलाफ मारपीट, धमकी, धोखाधड़ी और जानलेवा हमले जैसी धाराओं में कई मामले दर्ज थे। इसके अलावा, पूर्व में उन्होंने अपने पटिदार से विवाद के दौरान थाना पर तैनात एसआई नज़र अबाश के साथ भी मारपीट की थी।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है।
