Mau New: पति को छोड़कर प्रेमी से की शादी, 11 महीने बाद फंदे से लटकती मिली लाश

मृतका की मां उमा देवी ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ससुराल वालों ने ज्योति की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया। उमा देवी के मुताबिक, 2 नवंबर की शाम ज्योति के भसुर ने फोन कर फांसी लगाने की सूचना दी थी। उन्होंने बताया कि मनु सिंह अपनी पत्नी पर किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध होने का शक करता था, इसी बात को लेकर वह आए दिन गाली-गलौज और मारपीट करता था।