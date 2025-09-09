Mau News: अवैध अस्पतालों और फ़र्जी डॉक्टर के खिलाफ उतरा IMA, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

Mau News: मऊ में अवैध अस्पतालों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने कार्रवाई की मांग की है। आईएमए के सदस्यों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि मऊ में फ़र्जी अस्पताल में चार मरीजों के मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है।
आईएमए मऊ के अध्यक्ष डॉ. एसी तिवारी ने बताया कि जिले में कई अवैध अस्पताल, पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं। इन केंद्रों में कोई योग्य डॉक्टर नहीं है। अयोग्य लोग इन केंद्रों को चला रहे हैं। मरीजों को झूठी सुविधाओं का लालच देकर ठगा जा रहा है।
डॉ. एसपी तिवारी ने कहा कि पिछले दिनों कुछ अवैध अस्पतालों में मरीजों की मौतें हुई हैं। एंबुलेंस वाले कमीशन के लिए मरीजों को ऐसे अस्पतालों में ले जाते हैं। मिडिलमैन भी इसमें शामिल हैं। इससे योग्य चिकित्सकों की छवि खराब होती है।
आईएमए के सदस्यों ने कहा कि वे मानवता की सेवा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए समर्पित हैं। उन्होंने प्रशासन से अवैध संस्थानों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सहयोग का आश्वासन दिया है।
डॉक्टरों ने चिंता जताई कि अवैध अस्पतालों की वजह से मरीजों के साथ अनहोनी होने पर लोगों में गलत धारणा बनती है। इससे वैध अस्पतालों में भी मारपीट और तोड़फोड़ की घटनाएं होती हैं। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है।