Mau News: अवैध अस्पतालों और फ़र्जी डॉक्टर के खिलाफ उतरा IMA, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

आईएमए मऊ के अध्यक्ष डॉ. एसी तिवारी ने बताया कि जिले में कई अवैध अस्पताल, पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं। इन केंद्रों में कोई योग्य डॉक्टर नहीं है। अयोग्य लोग इन केंद्रों को चला रहे हैं। मरीजों को झूठी सुविधाओं का लालच देकर ठगा जा रहा है।