Mau News: बाइक चोरी की घटना CCTV में कैद

Mau Crime: मऊ में बाइक चोरी की एक घटना ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर यह वारदात हुई। थाना कोतवाली क्षेत्र में यूनियन बैंक के पास स्थित आकाश इंस्टीट्यूट से एक बाइक चोरी हो गई।
घटना 7 सितंबर की है। आकाश इंस्टीट्यूट में कार्यरत शिवांशु पांडेय की बाइक को एक मास्कधारी युवक ने चाबी लगाकर चुरा लिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि चोर ने पहले 10-15 मिनट तक मोबाइल फोन पर बात करने के बहाने रेकी की। इसके बाद उसने बाइक चोरी कर ली।
पीड़ित शिवांशु पांडेय ने बताया कि वह अपनी बाइक (नंबर UP 54 AC 5037) कोचिंग संस्थान के बाहर खड़ी करके गए थे। उन्होंने इस मामले में थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है।
मऊ जनपद में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आए दिन किसी न किसी वाहन की चोरी की खबर सामने आ रही है। इससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है।