Mau News: बाइक चोरी की घटना CCTV में कैद

घटना 7 सितंबर की है। आकाश इंस्टीट्यूट में कार्यरत शिवांशु पांडेय की बाइक को एक मास्कधारी युवक ने चाबी लगाकर चुरा लिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि चोर ने पहले 10-15 मिनट तक मोबाइल फोन पर बात करने के बहाने रेकी की। इसके बाद उसने बाइक चोरी कर ली।