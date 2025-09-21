Mau News: मोटरसाइकिल रैली निकाल महिला पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान

जिलाधिकारी मिश्र ने कहा कि मिशन शक्ति फेज-5 का मुख्य उद्देश्य महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अभियान के तहत पुरुषों की मानसिकता में भी बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा। महिलाओं को सुरक्षा से संबंधित विभिन्न नंबरों के बारे में जानकारी भी दी जाएगी ताकि वह किसी भी समय उन्हें सुरक्षा दी जा सके।