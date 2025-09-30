Mau News: नवरात्रि मेला को लेकर मऊ पुलिस सक्रिय, एसपी ने संभाला मोर्चा

पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अष्टमी नवमी और विजयदशमी के दिन भारी संख्या में लोग शहर में आएंगे, इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना चुनौती पूर्ण है। जिसको लेकर के हमारी तैयारी चल रही हैं। भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। भारी वाहनों और छोटे वाहनों सभी को आजमगढ़ मोड और मिजाजीपुरा के अंदर प्रवेश वर्जित किया जाएगा। मोटर साइकिलों का आगमन जारी रहेगा लेकिन भीड़ बढ़ने पर मोटरसाइकिल पर भी रोक लगाई जाएगी।