Mau News: नवरात्रि मेला को लेकर मऊ पुलिस सक्रिय, एसपी ने संभाला मोर्चा

एसपी इलामरन जी ने शीतला मंदिर में पुलिस कर्मियों के साथ ब्रीफिंग किया। जिसमें उन्होंने सभी दुर्गा पंडाल में ड्यूटी और अष्टमी नवमी और दशमी के दिन पुलिस की तैनाती पर निर्देश दिया।

मऊ

Abhishek Singh

Sep 30, 2025

मऊ जनपद में नवरात्रि और दशहरा को लेकर के पुलिस काफी सक्रिय है। एसपी इलामरन जी ने शीतला मंदिर में पुलिस कर्मियों के साथ ब्रीफिंग किया। जिसमें उन्होंने सभी दुर्गा पंडाल में ड्यूटी और अष्टमी नवमी और दशमी के दिन पुलिस की तैनाती पर निर्देश दिया।

पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अष्टमी नवमी और विजयदशमी के दिन भारी संख्या में लोग शहर में आएंगे, इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना चुनौती पूर्ण है। जिसको लेकर के हमारी तैयारी चल रही हैं। भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। भारी वाहनों और छोटे वाहनों सभी को आजमगढ़ मोड और मिजाजीपुरा के अंदर प्रवेश वर्जित किया जाएगा। मोटर साइकिलों का आगमन जारी रहेगा लेकिन भीड़ बढ़ने पर मोटरसाइकिल पर भी रोक लगाई जाएगी।

वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किसी भी वॉरियर पर मौजूद पुलिस अधिकारी द्वारा जो कुछ निर्देश दिया जा रहा है उसका लोग पालन करें साथ ही साथ एसपी ने कहा कि भारी भीड़ के दौरान ड्रोन से नजर रखी जाएगी

30 Sept 2025 05:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: नवरात्रि मेला को लेकर मऊ पुलिस सक्रिय, एसपी ने संभाला मोर्चा

