Mau News: शीलता मंदिर के जीर्णोद्धार का मंत्री ने किया शिलान्यास, बनने भव्य मंदिर

मंत्री शर्मा ने बताया कि भूमि पूजन और शिलान्यास आज किया गया है, और निर्माण कार्य कल से शुरू हो जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बहुत ही कम समय में यह मंदिर भव्य और दिव्य रूप में बनकर जनता तथा श्रद्धालुओं को समर्पित हो जाएगा। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जुड़ाव का भी जिक्र किया, बताया कि वे बचपन से ही इस मंदिर से जुड़े रहे हैं और हाई स्कूल के दिनों से अपने माता-पिता के साथ यहां आते थे।