Mau News: शीलता मंदिर के जीर्णोद्धार का मंत्री ने किया शिलान्यास, बनने भव्य मंदिर

शीतला मंदिर
Mau News: मऊ नगर के सुप्रसिद्ध देवी शीतला मंदिर के जीर्णोद्धार का शिलान्यास और भूमि पूजन ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने किया। मऊ जनपद के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक यह मंदिर नगर के मध्य स्थित है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर को अब और अधिक विशाल तथा भव्य रूप दिया जाएगा।
इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मंत्री एके शर्मा ने कहा कि यह एक गौरवपूर्ण क्षण है, जिसमें हम सभी भागीदार बने हैं। उन्होंने इसे शीतला माता की कृपा बताया कि उन्हें यह अवसर मिला है। मंत्री ने कहा कि मऊ जिले का हृदय माने जाने वाले इस दिव्य शीतला माता धाम के जीर्णोद्धार का कार्य मंदिर समिति ने शुरू किया है, और हम सब इसमें गिलहरी के समान छोटी भूमिका निभा रहे हैं।
मंत्री शर्मा ने बताया कि भूमि पूजन और शिलान्यास आज किया गया है, और निर्माण कार्य कल से शुरू हो जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बहुत ही कम समय में यह मंदिर भव्य और दिव्य रूप में बनकर जनता तथा श्रद्धालुओं को समर्पित हो जाएगा। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जुड़ाव का भी जिक्र किया, बताया कि वे बचपन से ही इस मंदिर से जुड़े रहे हैं और हाई स्कूल के दिनों से अपने माता-पिता के साथ यहां आते थे।
मंत्री ने बताया कि उनकी माताजी शीतला माता मंदिर में स्थित कुंड में स्नान करती थीं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इससे बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार तभी से इस धाम से जुड़ा हुआ है, और इस धाम का जीर्णोद्धार उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय, राघवेंद्र राय शर्मा, संतोष चौहान, संजय सिंह, सूरज राय सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
