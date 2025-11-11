Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: जिले में 44 उपनिरीक्षकों का तबादला, पुलिस कप्तान इलामारन जी का बड़ा कदम

पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ने सोमवार को 44 उपनिरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए। यह आदेश जिला पुलिस स्थापना बोर्ड की बैठक के बाद जारी किया गया और इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Nov 11, 2025

दिल्ली में धमाके के बाद प्रयागराज में हाई अलर्ट घोषित

दिल्ली में धमाके के बाद प्रयागराज में हाई अलर्ट घोषित

Mau Police: मऊ जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ने सोमवार को 44 उपनिरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए। यह आदेश जिला पुलिस स्थापना बोर्ड की बैठक के बाद जारी किया गया और इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है।

पुलिस लाइन में तैनात कई उपनिरीक्षकों को विभिन्न थानों पर नई तैनाती दी गई है, जबकि कुछ थानों के प्रभारी बदले गए हैं।

नई सूची के अनुसार

मधुसूदन चौरसिया को थाना दक्षिणटोला का प्रभारी बनाया गया है।

रोहन राकेश सिंह को वरिष्ठ उपनिरीक्षक,

शंकर कुमार यादव को थाना सरायलखंसी में चौकी इंचार्ज पिपरीडीह

बाली मौर्य को थाना सरायलखंसी चौकी प्रभारी सरायलखंसी

अजीत कुमार चौधरी को थाना दक्षिणटोला,

काशीनाथ सिंह चंदेल को चौकी प्रभारी मझवारा

सूरज सिंह, आकाश श्रीवास्तव, आयुष्मान मिश्र, श्याम जी यादव, सरफराज खान, नूर आलम समेत कई उपनिरीक्षकों को जिले के अलग-अलग थानों पर तैनाती दी गई है।

इसके अलावा पुलिस लाइन में तैनात अरुण कुमार तिवारी, अवधेश कुमार सिंह, जयप्रकाश सिंह, राम अवध, धर्मेंद्र कृष्ण यादव सहित अन्य उपनिरीक्षकों को भी विभिन्न थानों पर भेजा गया है।

इस फेरबदल का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को सशक्त बनाना और फील्ड स्तर पर कानून-व्यवस्था को और बेहतर करना बताया गया है।

पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ने आदेश में कहा है कि सभी उपनिरीक्षक तुरंत अपने नए कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरी जिम्मेदारी के साथ जुट जाएं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 11:17 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: जिले में 44 उपनिरीक्षकों का तबादला, पुलिस कप्तान इलामारन जी का बड़ा कदम

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau Rail News: चेन पुलिंग से रुकी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, लगा लंबा जाम

Mau
मऊ

Mau Crime: बकरी के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, तीन महिलाएं और एक 10 वर्षीय बालक घायल

Mau news,
मऊ

मऊ में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने किया महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण, बोले – बिहार में बन रही नीतीश की सरकार

मऊ

Mau Cirme: हिस्ट्रीशीटर का हत्या करने वाले बदमाश विवेक गौड़ का एनकाउंटर

मऊ

Mau News: 100 साइकिल और 46 बाइक चुराने वाला चोर गिरफ्तार

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.