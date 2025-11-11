Mau News: जिले में 44 उपनिरीक्षकों का तबादला, पुलिस कप्तान इलामारन जी का बड़ा कदम

Mau Police: मऊ जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ने सोमवार को 44 उपनिरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए। यह आदेश जिला पुलिस स्थापना बोर्ड की बैठक के बाद जारी किया गया और इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है।