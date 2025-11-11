Mau News: जिले में 44 उपनिरीक्षकों का तबादला, पुलिस कप्तान इलामारन जी का बड़ा कदम

दिल्ली में धमाके के बाद प्रयागराज में हाई अलर्ट घोषित
Mau Police: मऊ जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ने सोमवार को 44 उपनिरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए। यह आदेश जिला पुलिस स्थापना बोर्ड की बैठक के बाद जारी किया गया और इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है।
पुलिस लाइन में तैनात कई उपनिरीक्षकों को विभिन्न थानों पर नई तैनाती दी गई है, जबकि कुछ थानों के प्रभारी बदले गए हैं।
मधुसूदन चौरसिया को थाना दक्षिणटोला का प्रभारी बनाया गया है।
रोहन राकेश सिंह को वरिष्ठ उपनिरीक्षक,
शंकर कुमार यादव को थाना सरायलखंसी में चौकी इंचार्ज पिपरीडीह
बाली मौर्य को थाना सरायलखंसी चौकी प्रभारी सरायलखंसी
अजीत कुमार चौधरी को थाना दक्षिणटोला,
काशीनाथ सिंह चंदेल को चौकी प्रभारी मझवारा
सूरज सिंह, आकाश श्रीवास्तव, आयुष्मान मिश्र, श्याम जी यादव, सरफराज खान, नूर आलम समेत कई उपनिरीक्षकों को जिले के अलग-अलग थानों पर तैनाती दी गई है।
इसके अलावा पुलिस लाइन में तैनात अरुण कुमार तिवारी, अवधेश कुमार सिंह, जयप्रकाश सिंह, राम अवध, धर्मेंद्र कृष्ण यादव सहित अन्य उपनिरीक्षकों को भी विभिन्न थानों पर भेजा गया है।
इस फेरबदल का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को सशक्त बनाना और फील्ड स्तर पर कानून-व्यवस्था को और बेहतर करना बताया गया है।
पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ने आदेश में कहा है कि सभी उपनिरीक्षक तुरंत अपने नए कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरी जिम्मेदारी के साथ जुट जाएं।
