Mau News: सड़क दुर्घटना में 5 मौत और एक हत्या से दहला मऊ, मचा रहा हड़कंप

मऊ रानीपुर थाना क्षेत्र के खुरहट पुलिया के पास शुक्रवार देर रात बाइक और कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में पांच युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान अनिल बनवासी (30), निवासी सरयां रघुनाथपुर की मौत हो गई। अन्य घायलों में— शैलेश सिंह उर्फ गोलू सिंह (27) – हालत गंभीर, हायर सेंटर रेफर, श्याम सुंदर (17) – गंभीर चोटें। सभी युवक मजदूरी कर बाइक से घर लौट रहे थे।