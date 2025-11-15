Mau News: सड़क दुर्घटना में 5 मौत और एक हत्या से दहला मऊ, मचा रहा हड़कंप

Mau news, Pc: patrika
Mau Police News: मऊ जिले के लिए शनिवार का दिन पूरी तरह से काला दिन साबित हुआ। 24 घंटे के अंदर सड़क दुर्घटना में हुई 5 मौतों और एक हत्या से मऊ जिले में हड़कंप मचा रहा। पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों के रोते बिलखते चेहरों को देखकर हर कोई गमगीन हो गया।
शुक्रवार रात कोतवाली क्षेत्र के मुंशीपुरा रेलवे ओवरब्रिज पर स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई। तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार मुकेश सोनकर (33), निवासी मदनपुर, देवरिया को कुचल दिया।
मुकेश अपने भाई अंकज सोनकर और रिक्की के साथ एक दोस्त का जन्मदिन मनाकर लौट रहा था। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मऊ रानीपुर थाना क्षेत्र के खुरहट पुलिया के पास शुक्रवार देर रात बाइक और कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में पांच युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान अनिल बनवासी (30), निवासी सरयां रघुनाथपुर की मौत हो गई। अन्य घायलों में— शैलेश सिंह उर्फ गोलू सिंह (27) – हालत गंभीर, हायर सेंटर रेफर, श्याम सुंदर (17) – गंभीर चोटें। सभी युवक मजदूरी कर बाइक से घर लौट रहे थे।
कोतवाली क्षेत्र में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मारकर युवक को करीब 10 मीटर तक घसीटा। चीखों के बावजूद ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया। हादसे में सतीश सोनकर, निवासी डिहवा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना का 42 सेकेंड का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दुर्घटना के पूरे दृश्य कैद हैं। ड्राइवर वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया।
सरायलखंसी थाना क्षेत्र के भुजौटी में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को कुचल दिया। मौके पर ही प्रतीक यादव (26), निवासी बाड़ा गांव की मौत हो गई। वह धान कटाई के लिए हार्वेस्टर में तेल भरवाने मऊ जा रहा था। बाइक पर साथ बैठा युवक गंभीर रूप से घायल है।
वहीं जिले में पांचवी दुर्घटना दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के बैजापुर कुर्थिजाफरपुर मार्ग पर हुई ,जहां पर ब्रेजा सवार एक व्यक्ति ने बाइक सवार को टक्कर मार दी जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
सरायलखंसी क्षेत्र के ताजेपुर मोहल्ला पश्चिमपुरा में शनिवार सुबह नीम के पेड़ के नीचे एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान अनिल राजभर के रूप में हुई है।
वह शुक्रवार रात मछली पकड़ने के लिए गया था और सुबह घर नहीं लौटा। परिजनों की तलाश के दौरान खेत में शव मिला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
मऊ में लगातार हो रहे हादसों से लोगों ने मांग की है कि ओवरलोड और तेज रफ्तार वाहनों पर कड़ी कार्रवाई हो और रात में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए।
हाईवे और शहर के भीतर निगरानी के लिए कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए। गौरतलब है कि इस समय यातायात जागरूकता माह भी प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमे लोगों ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है, परंतु लोगों की लापरवाही उनकी जिंदगी पर भारी पड़ रही है।
