Mau News: बस और पिकअप की टक्कर में 5 घायल, मचा कोहराम

मऊ-काशीमाबाद मोहम्मदाबाद मधुबनी मार्ग पर आर.डी. पैलेस, रास्तीपुर के सामने पवन एक्सप्रेस बस और एक पिकअप वाहन आमने-सामने टकरा गए। जोरदार टक्कर से दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

मऊ

image

Abhishek Singh

Oct 01, 2025

Mau

Mau news, Pc: Patrika

Mau Accident: मऊ जनपद में बुधवार की दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। मऊ-काशीमाबाद मोहम्मदाबाद मधुबनी मार्ग पर आर.डी. पैलेस, रास्तीपुर के सामने पवन एक्सप्रेस बस और एक पिकअप वाहन आमने-सामने टकरा गए। जोरदार टक्कर से दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

घायलों में बस चालक भी शामिल

इस हादसे में कुल तीन लोग घायल हुए हैं। घायलों में बस का ड्राइवर और पिकअप का चालक सुनील साहनी शामिल है। तीसरे घायल की पहचान पुलिस कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी तेज थी कि बस चालक और पिकअप सवार कुछ देर तक वाहन के अंदर ही फंसे रहे, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया।

पुलिस और एम्बुलेंस की तत्परता

घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को जिला अस्पताल भेजवाया। अस्पताल में सभी घायलों का इलाज जारी है। डॉक्टरों ने बताया कि फिलहाल सभी की हालत स्थिर है, लेकिन दो घायलों को गंभीर चोटें आई हैं।

हादसे का कारण और जांच

स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों वाहनों में से एक की तेज रफ्तार इस दुर्घटना का कारण बनी है। वहीं पुलिस ने मौके का मुआयना कर वाहनों को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

लोगों में दहशत

हादसे के बाद कुछ देर तक सड़क पर लंबा जाम लग गया था। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग पर अक्सर भारी वाहन तेज रफ्तार से गुजरते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और गति-नियंत्रण के उपाय करने की मांग की है।

01 Oct 2025 06:30 pm

Mau News: बस और पिकअप की टक्कर में 5 घायल, मचा कोहराम

मऊ

उत्तर प्रदेश

