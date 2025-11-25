Mau News: बारात के शोर में 9 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म, बदहवास पीड़िता नहीं पहचान पा रही आरोपी को

Mau, Pc: Patrika
Mau News: घोसी कोतवाली क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान बारात निकलने के हर्षोल्लास के बीच 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आरोपी बच्ची को बहला-फुसलाकर सूनसान जगह ले गया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सरायलाखंसी थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली महिला अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए नौ साल की बेटी के साथ घोसी कोतवाली क्षेत्र स्थित अपने मायके आई थी। शनिवार को बारात निकलने का समय था। सभी लोग बारात की तैयारियों में व्यस्त थे, इसी बीच एक अजनबी बच्ची को बहला-फुसलाकर ले गया और सुनसान जगह पर उसके साथ गलत काम किया।
घटना के बाद डरी-सहमी बच्ची ने अपनी मां को आपबीती सुनाई, जिसके बाद मां ने तुरंत घोसी कोतवाली पहुंचकर लिखित तहरीर दी। घोसी कोतवाल ने बताया कि महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है तथा बच्ची द्वारा बताए गए हुलिए के आधार पर आरोपी की तलाश और शिनाख्त की जा रही है।पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। इलाके में लोगों में रोष है और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की जा रही है।
