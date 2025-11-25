Mau News: बारात के शोर में 9 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म, बदहवास पीड़िता नहीं पहचान पा रही आरोपी को

घटना के बाद डरी-सहमी बच्ची ने अपनी मां को आपबीती सुनाई, जिसके बाद मां ने तुरंत घोसी कोतवाली पहुंचकर लिखित तहरीर दी। घोसी कोतवाल ने बताया कि महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है तथा बच्ची द्वारा बताए गए हुलिए के आधार पर आरोपी की तलाश और शिनाख्त की जा रही है।पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। इलाके में लोगों में रोष है और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की जा रही है।