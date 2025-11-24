Mau News: फोरलेन पर रोडवेज बस की चपेट में आने से 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, ग्रामीणों में आक्रोश

Mau Accident News: घोसी कोतवाली क्षेत्र के पिढवल मोड़ के पास फोरलेन पर रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। निमंत्रण से लौटकर घर जा रहे 65 वर्षीय राजदेव निवासी अवरना को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुँची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया।