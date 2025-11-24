Mau News: फोरलेन पर रोडवेज बस की चपेट में आने से 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, ग्रामीणों में आक्रोश

Mau news, Pc: Patrika
Mau Accident News: घोसी कोतवाली क्षेत्र के पिढवल मोड़ के पास फोरलेन पर रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। निमंत्रण से लौटकर घर जा रहे 65 वर्षीय राजदेव निवासी अवरना को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुँची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया।
मृतक के पुत्र रामानंद ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि उनके पिता पैदल घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उन्हें कुचल दिया। गंभीर हालत में स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ स्थिति नाजुक देख डॉक्टरों ने वाराणसी रेफर कर दिया। बीएचयू पहुँचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि NHAI द्वारा फोरलेन पर पर्याप्त कट न होने के कारण राहगीरों को सड़क पार करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तेज रफ्तार वाहनों के चलते इस मार्ग पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। ग्रामीण योगेंद्र कुमार, राकेश सोनकर, मंगल, हरिद्वार, योगेश और मनोज कुमार ने फोरलेन पर अंडरपास निर्माण की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं पर नियंत्रित किया जा सके।
