Mau News: सड़क पर गिट्टी बालू बिखरने से हुआ बड़ा हादसा, 2 युवक गंभीर रूप से घायल

Mau Accident News: मऊ जिले के थाना सरायलखंसी क्षेत्र के अलीपुर गांव के पास शुक्रवार को एक सड़क हादसा हो गया। यह हादसा उस समय हुआ, जब ड्यूटी पर जा रहे दो युवक बाइक से गुजर रहे थे। सड़क पर बिखरी बालू के कारण बाइक अचानक अनियंत्रित होकर फिसल गई और सामने से आ रहे एक ऑटो से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे में घायल युवकों की पहचान नितेश कुमार (19 वर्ष) पुत्र रामजतन कुमार तथा अमन कुमार (20 वर्ष) उर्फ अश्वनी पुत्र अनिल कुमार के रूप में हुई है। दोनों युवक थाना सरायलखंसी क्षेत्र के पिंजड़ा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सड़क पर बालू बिखरी होने के कारण आए दिन वाहन फिसलने की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस ओर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर थाना सरायलखंसी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल मऊ भिजवाया गया। जिला अस्पताल में दोनों घायलों का उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार, फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है, हालांकि एक युवक को अधिक चोटें आई हैं।
हादसे के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक और ऑटो को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क पर बिखरी बालू को जल्द से जल्द हटवाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। लगातार हो रही लापरवाही से लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है।
