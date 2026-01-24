Mau News: सड़क पर गिट्टी बालू बिखरने से हुआ बड़ा हादसा, 2 युवक गंभीर रूप से घायल

Mau Accident News: मऊ जिले के थाना सरायलखंसी क्षेत्र के अलीपुर गांव के पास शुक्रवार को एक सड़क हादसा हो गया। यह हादसा उस समय हुआ, जब ड्यूटी पर जा रहे दो युवक बाइक से गुजर रहे थे। सड़क पर बिखरी बालू के कारण बाइक अचानक अनियंत्रित होकर फिसल गई और सामने से आ रहे एक ऑटो से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।