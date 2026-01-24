24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: सड़क पर गिट्टी बालू बिखरने से हुआ बड़ा हादसा, 2 युवक गंभीर रूप से घायल

Mau Accident News: मऊ जिले के थाना सरायलखंसी क्षेत्र के अलीपुर गांव के पास शुक्रवार को एक सड़क हादसा हो गया। यह हादसा उस समय हुआ, जब ड्यूटी पर जा रहे दो युवक बाइक से गुजर रहे थे। सड़क पर बिखरी बालू के कारण बाइक अचानक अनियंत्रित होकर फिसल गई और सामने से आ रहे [&hellip;]

2 min read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Jan 24, 2026

Mau news

Mau news, Pc: patrika

Mau Accident News: मऊ जिले के थाना सरायलखंसी क्षेत्र के अलीपुर गांव के पास शुक्रवार को एक सड़क हादसा हो गया। यह हादसा उस समय हुआ, जब ड्यूटी पर जा रहे दो युवक बाइक से गुजर रहे थे। सड़क पर बिखरी बालू के कारण बाइक अचानक अनियंत्रित होकर फिसल गई और सामने से आ रहे एक ऑटो से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।


हादसे में घायल युवकों की पहचान नितेश कुमार (19 वर्ष) पुत्र रामजतन कुमार तथा अमन कुमार (20 वर्ष) उर्फ अश्वनी पुत्र अनिल कुमार के रूप में हुई है। दोनों युवक थाना सरायलखंसी क्षेत्र के पिंजड़ा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सड़क पर बालू बिखरी होने के कारण आए दिन वाहन फिसलने की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस ओर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

स्थानीय लोगों ने तत्काल किया मददत


घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर थाना सरायलखंसी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल मऊ भिजवाया गया। जिला अस्पताल में दोनों घायलों का उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार, फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है, हालांकि एक युवक को अधिक चोटें आई हैं।


हादसे के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक और ऑटो को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है।


स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क पर बिखरी बालू को जल्द से जल्द हटवाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। लगातार हो रही लापरवाही से लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

accident death

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Jan 2026 12:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: सड़क पर गिट्टी बालू बिखरने से हुआ बड़ा हादसा, 2 युवक गंभीर रूप से घायल

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: महिला कर्मी ने इंजीनियर पर लगाया शारीरिक शोषण का आरोप, हिरासत में साहब

मऊ

Mau News: गार्ड को कुर्सी से बांध, लाखों की मशीन गाड़ी में लाद ले उड़े चोर, CCTV में कैद वारदात से मचा हड़कंप!

मऊ

Mau News: आधे घंटे तक अंधेरे में डूबा शहर, हवाई हमले का हुआ मॉक ड्रिल

मऊ

मऊ में शिक्षकों पर कुत्तों के बाद ‘सोलर दबाव’, अब वेतन से पहले सोलर पैनल, आदेश न मानने पर सैलरी लॉक

मऊ

Mau News: गाड़ी से कुचलकर मां-बेटी की मौत मामले में नया मोड़, परिजनों ने लगाया पुलिस की मिलीभगत व सुनियोजित हत्या का आरोप

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.