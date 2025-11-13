Mau News: मऊ में पेट्रोल पंप के पास हरियाणा नंबर की मिली संदिग्ध स्कूटी और लावारिस बैग, इलाके में मचा हड़कंप

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि स्कूटी यहां कैसे पहुंची, इसका मालिक कौन है और क्या इसका किसी बड़ी वारदात या दिल्ली में हुई किसी घटना से संबंध है। फिलहाल, हरियाणा नंबर की संदिग्ध स्कूटी मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। वहीं, पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है।