Mau News: मऊ में पेट्रोल पंप के पास हरियाणा नंबर की मिली संदिग्ध स्कूटी और लावारिस बैग, इलाके में मचा हड़कंप

Mau news, Pc: Mau Police
Mau News: मऊ जिले के सहादतपुरा स्थित एक पेट्रोल पंप के पास गुरुवार को हरियाणा नंबर की एक संदिग्ध स्कूटी मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्कूटी पर रखा एक बैग देखकर लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और बम स्क्वायड की टीम ने क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू की।
पुलिस ने जब स्कूटी पर रखे बैग की तलाशी ली तो उसमें केवल कपड़े बरामद हुए। हालांकि स्कूटी संदिग्ध होने के कारण पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया है। स्कूटी हरियाणा के अंबाला नंबर (HR 01 AL 1054) की है और यह आशीष कुमार सिंह के नाम पर पंजीकृत पाई गई है।
मऊ कोतवाली प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। स्थानीय लोगों के अनुसार, यह स्कूटी पिछले दस दिनों से पेट्रोल पंप के पास खड़ी थी। गुरुवार को इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि स्कूटी यहां कैसे पहुंची, इसका मालिक कौन है और क्या इसका किसी बड़ी वारदात या दिल्ली में हुई किसी घटना से संबंध है। फिलहाल, हरियाणा नंबर की संदिग्ध स्कूटी मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। वहीं, पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है।
