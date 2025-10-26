Mau News: शिक्षिका के साथ प्लॉट दिलाने के नाम पर हुई 55 लाख की ठगी, 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जानकारी के अनुसार, शहर कोतवाली क्षेत्र के ककरिहार मुत्तलका भीटी निवासी सहायक अध्यापिका नीलम ने लखनऊ में आवासीय प्लाट लेने के लिए बैंक से ऋण समेत अन्य माध्यमों से 55 लाख रुपये जुटाए थे। यह रकम आजमगढ़ जनपद के मेहनगर थाना क्षेत्र के प्रजापतिपुर गांव निवासी विपिन कुमार सिंह और घोसी कोतवाली के आरीपुर गांव निवासी सरवन को बैंक खाते और नकद के माध्यम से दी गई थी।