Mau News: बाइक पर खतरनाक स्टंट करना युवक को पड़ा भारी, दर्ज हुआ एफआईआर

Mau Police: मऊ जिले में सड़क पर बढ़ती स्टंटबाजी की घटनाओं पर पुलिस ने कड़ा रुख अपना लिया है। यातायात माह (1 से 30 नवंबर) के दौरान भी लगातार स्टंट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। कोतवाली पुलिस ने दो स्टंटबाज युवकों को गिरफ्तार कर उनके वाहन जब्त कर लिए हैं।
वायरल वीडियो में युवक चलते वाहनों पर खतरनाक तरीके से स्टंट करते दिखाई दे रहे थे, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई थी और यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। पुलिस ने इन वीडियो पर संज्ञान लेते हुए निगरानी बढ़ाई।
अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि रील बनाने के नाम पर युवा गुमराह हो रहे हैं और बाइक पर जान जोखिम में डालकर स्टंट कर रहे हैं। इस तरह के मामलों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एक युवक के कई स्थानों पर चलती बाइक पर खड़े होकर स्टंट करने के वीडियो सामने आए थे, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। संबंधित बाइक भी जब्त कर ली गई है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस ने अगले दो दिनों तक विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। इस दौरान स्टंटबाजी करते पाए जाने वाले युवाओं को रोका जाएगा, समझाया जाएगा और निर्देशों की अनदेखी करने पर यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
