Mau News: बाइक पर खतरनाक स्टंट करना युवक को पड़ा भारी, दर्ज हुआ एफआईआर

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि रील बनाने के नाम पर युवा गुमराह हो रहे हैं और बाइक पर जान जोखिम में डालकर स्टंट कर रहे हैं। इस तरह के मामलों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एक युवक के कई स्थानों पर चलती बाइक पर खड़े होकर स्टंट करने के वीडियो सामने आए थे, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। संबंधित बाइक भी जब्त कर ली गई है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।