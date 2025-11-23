Mau News: लगातार हुए भीषण हादसों के बाद सड़क पर उतरे एसपी, 1550 से ज्यादा गाड़ियों का हुआ चालान

Mau News: मऊ जिले में पिछले 10 दिनों में हुए भीषण सड़क हादसों के बाद पुलिस अधीक्षक इलामारन जी स्वयं गाड़ियों की चेकिंग के लिए सड़क पर उतर गए हैं। भारी मात्रा में पुलिस के साथ वे स्वयं गाड़ियों की चेकिंग कर रहे, और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काट रहे।
पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जा रहा भले ही वो कितना भी प्रभावशाली हो। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकारी गाड़ियों और एंबुलेंस तक को भी बख्शा नहीं जा रहा। पिछले दो दिनों अब तक कुल 1500 से ज्यादा गाड़ियों का चालान काटा जा चुका है।
आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई सड़क दुर्घटनाओं में मऊ शहर के अंदर ही लगभग 10 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इन भीषण दुर्घटनाओं से लोगों के मनों में भय व्याप्त हो गया है।
