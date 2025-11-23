Mau News: लगातार हुए भीषण हादसों के बाद सड़क पर उतरे एसपी, 1550 से ज्यादा गाड़ियों का हुआ चालान

Mau News: मऊ जिले में पिछले 10 दिनों में हुए भीषण सड़क हादसों के बाद पुलिस अधीक्षक इलामारन जी स्वयं गाड़ियों की चेकिंग के लिए सड़क पर उतर गए हैं। भारी मात्रा में पुलिस के साथ वे स्वयं गाड़ियों की चेकिंग कर रहे, और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काट रहे।