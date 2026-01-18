Mau News: पिता की मौत के बाद अनाथ हुए बच्चों को अखिलेश यादव ने दी 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, राजीव राय ने उठाया पढ़ाई का जिम्मा

राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा भेजी गई यह सहायता राशि सोमवार को घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने स्वयं गांव पहुंचकर दिवंगत विजय यादव के परिजनों को सौंपी। इस दौरान उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी इस दुख की घड़ी में पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है।

सांसद राजीव राय ने परिजनों से बातचीत के दौरान कहा कि दिवंगत विजय यादव पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता थे और संगठन के लिए उन्होंने हमेशा निष्ठा और समर्पण के साथ काम किया। उन्होंने कहा कि विजय यादव की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन पार्टी उनके बच्चों के भविष्य को लेकर गंभीर है।