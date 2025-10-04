Mau news: अत्यधिक बारिश के कारण कक्षा 1 से 12 बीं तक के सभी स्कूल बंद

मऊ जनपद के अंतर्गत लगातार हो रही अत्यधिक वर्षा एवं खराब मौसम को दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य हित में यह निर्णय लिया गया है कि जनपद मऊ में संचालित समस्त बोर्ड से सम्बद्ध कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय दिनांक 04 अक्टूबर 2025 को बंद रहेंगे।