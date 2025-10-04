Mau news: अत्यधिक बारिश के कारण कक्षा 1 से 12 बीं तक के सभी स्कूल बंद

Mau ka mausam, Pic- abhishek
Mau School closed: 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। शिक्षा विभाग ने बारिश के चलते कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है।
मऊ जनपद के अंतर्गत लगातार हो रही अत्यधिक वर्षा एवं खराब मौसम को दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य हित में यह निर्णय लिया गया है कि जनपद मऊ में संचालित समस्त बोर्ड से सम्बद्ध कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय दिनांक 04 अक्टूबर 2025 को बंद रहेंगे।
इस अवधि में किसी भी विद्यालय में पठन-पाठन कार्य नहीं संपादित होगा। विद्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों को विद्यालय न बुलाया जाए तथा शिक्षक एवं कर्मचारी भी विद्यालय न आएं।
इसके साथ ही, जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारीगण को बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि वे इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराएं तथा संबंधित विद्यालयों की निगरानी सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
