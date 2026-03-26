Mau News: मऊ–जोधपुर के बीच चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, यात्रियों में हर्ष



मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे बोर्ड के निर्देश पर यह बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत ट्रेन में अत्याधुनिक रैक लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन राजस्थान की दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस होगी, जो पूर्वांचल और राजस्थान के बीच संपर्क को और सुदृढ़ करेगी।