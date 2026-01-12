12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: 2 करोड़ 73 लाख की लागत से ढेकुलिया घाट पर बनेगा विद्युत शवदाह गृह, मंत्री एके शर्मा ने मऊ को दिया बड़ा तोहफा

हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष परसमणि सिंह ‘दीपू’ ने ढेकुलिया घाट पर विद्युत शवदाह गृह बनाए जाने की मांग को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने मंत्री एके शर्मा से मुलाकात कर क्षेत्र की जनभावनाओं से अवगत कराया था।

2 min read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Jan 12, 2026

Mau News: मऊ जनपद के ढेकुलिया घाट पर 2 करोड़ 73 लाख रुपये की लागत से अत्याधुनिक विद्युत शवदाह गृह का निर्माण किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना की स्वीकृति प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है। ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा के प्रयासों से यह योजना धरातल पर उतरने जा रही है, जिससे क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। लंबे समय से इस घाट पर आधुनिक शवदाह गृह की मांग की जा रही थी, जो अब पूरी होने जा रही है।


बताया गया कि विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष परसमणि सिंह ‘दीपू’ ने ढेकुलिया घाट पर विद्युत शवदाह गृह बनाए जाने की मांग को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने मंत्री एके शर्मा से मुलाकात कर क्षेत्र की जनभावनाओं से अवगत कराया था। मांग को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने प्रस्ताव को स्वीकृति दिलाई, जिससे जनपद को एक और महत्वपूर्ण सुविधा मिलने जा रही है।

ढेकुलिया घाट पर बनेगा विद्युत शवदाह गृह


विद्युत शवदाह गृह के निर्माण से परंपरागत लकड़ी पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही शवदाह प्रक्रिया कम समय में पूरी हो सकेगी, जिससे शोकाकुल परिजनों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेगी। परियोजना के तहत आधुनिक मशीनें, प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय, विद्युत आपूर्ति और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।


मंत्री एके शर्मा को क्षेत्र के लोग ‘विकास पुरुष’ के रूप में देख रहे हैं। उनके कार्यकाल में मऊ सहित पूर्वांचल के कई क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिली है। इस परियोजना को भी उसी कड़ी का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ और समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए।

विश्व हिंदू परिषद के सिफारिश पर हुआ काम


इस घोषणा के बाद स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने खुशी जाहिर की है। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष परसमणि सिंह ‘दीपू’ ने मंत्री एके शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना आमजन की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने वाली है। लोगों का मानना है कि विद्युत शवदाह गृह बनने से ढेकुलिया घाट को नई पहचान मिलेगी और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी इसका सीधा लाभ प्राप्त होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 06:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: 2 करोड़ 73 लाख की लागत से ढेकुलिया घाट पर बनेगा विद्युत शवदाह गृह, मंत्री एके शर्मा ने मऊ को दिया बड़ा तोहफा

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: देर रात पुलिस मुठभेड़ में 15 हजार के इनामिया को लगी ऐसी जगह गोली कि बताना हुआ मुश्किल, गंभीर स्थिति में वाराणसी के लिए हुआ रेफर

मऊ

Mau News: साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से हो पालन वरना होगी कार्रवाई, सहायक श्रमायुक्त ने दिया आदेश

मऊ

Weather Update: खिली धूप, उछला पारा तो मिली राहत

Mau weather
मऊ

Mau News: छात्राओं के अनशन के बाद DIOS का बड़ा एक्शन, सोनिधापा की अध्यापिका ऋचा त्रिपाठी निलंबित, शिक्षक राजेश सिंह की नौकरी गई

Mau news
मऊ

Mau Accident: खनन में लगा डंफर व्यक्ति को रौंदा, गाँव में मचा हड़कंप, जेसीबी गिरफ्त में

Mau news
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.