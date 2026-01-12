Mau News: 2 करोड़ 73 लाख की लागत से ढेकुलिया घाट पर बनेगा विद्युत शवदाह गृह, मंत्री एके शर्मा ने मऊ को दिया बड़ा तोहफा

Mau News: मऊ जनपद के ढेकुलिया घाट पर 2 करोड़ 73 लाख रुपये की लागत से अत्याधुनिक विद्युत शवदाह गृह का निर्माण किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना की स्वीकृति प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है। ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा के प्रयासों से यह योजना धरातल पर उतरने जा रही है, जिससे क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। लंबे समय से इस घाट पर आधुनिक शवदाह गृह की मांग की जा रही थी, जो अब पूरी होने जा रही है।