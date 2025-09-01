Mau News: बिना पंजीकरण चल रहे अस्पताल में एक और मौत, एक महीने के अंदर ये चौथा मामला, सो रहा विभाग

चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के कमरहवा निवासी दीपक मौर्या ने बताया कि प्रसव पीड़ा होने पर वह शनिवार सुबह पत्नी अंजू को मुहम्मदाबाद गोहना-मऊ मार्ग स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, लेकिन हालत बिगड़ने पर हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद परिजन उसे आजमगढ़ के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अंजू की शादी नवंबर 2024 में हुई थी और यह उसकी पहली संतान होने वाली थी।