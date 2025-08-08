Mau News: फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर सरकारी स्कूलों में नियुक्ति, 72 के खिलाफ FIR, मचा हड़कंप

Mau crime news: मऊ जनपद में सरकारी स्कूलों की नियुक्तियों में बड़े फर्जीवाड़े का मामला उजागर हुआ है। अम्बेडकर विद्यालयों में फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर नौकरी हासिल करने वाले 42 शिक्षकों सहित कुल 72 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
इस घोटाले में नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े 20 स्कूल प्रबंधक, तीन तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, तीन पर्यवेक्षक और शिक्षा विभाग के तीन तत्कालीन अधिकारी भी आरोपी बनाए गए हैं।
जांच के दौरान सामने आया कि कई शिक्षकों ने फर्जी डिग्री और प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी हासिल की थी।
समाज कल्याण विभाग की शिकायत पर मऊ कोतवाली में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। फिलहाल अन्य जिलों में भी ऐसे मामलों की जांच जारी है और कई नए खुलासों की संभावना जताई जा रही है।