Mau News: दूसरी महिला से अवैध संबंध में हुई मार पीट, मुकदमा दर्ज

Mau News: मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के कुतुबपुर गांव निवासी एक महिला ने पति पर प्रताड़ना और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी को महज 15 माह ही हुए हैं, लेकिन पति के अवैध संबंध और दहेज की मांग को लेकर वह लगातार प्रताड़ित की जा रही है।
कुतुबपुर गांव निवासी उषा चौहान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी 18 अप्रैल 2024 को दोहरीघाट थाना क्षेत्र के हरधौली गांव निवासी प्रेमचंद चौहान के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता है और कई बार जान से मारने का भी प्रयास कर चुका है।
महिला का आरोप है कि पति का परिवार की ही एक महिला से संबंध है, जिसके चलते वह उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है। इसके अलावा दहेज की मांग पूरी न होने पर भी ससुराल पक्ष लगातार उत्पीड़न करता है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक केके वर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के आदेश पर प्रेमचंद चौहान के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।