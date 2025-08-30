Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मऊ

Mau News: दूसरी महिला से अवैध संबंध में हुई मार पीट, मुकदमा दर्ज

के कुतुबपुर गांव निवासी एक महिला ने पति पर प्रताड़ना और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी को महज 15 माह ही हुए हैं, लेकिन पति के अवैध संबंध और दहेज की मांग को लेकर वह लगातार प्रताड़ित की जा रही है।

मऊ

Abhishek Singh

Aug 30, 2025

Mau news
Mau news

Mau News: मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के कुतुबपुर गांव निवासी एक महिला ने पति पर प्रताड़ना और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी को महज 15 माह ही हुए हैं, लेकिन पति के अवैध संबंध और दहेज की मांग को लेकर वह लगातार प्रताड़ित की जा रही है।

कुतुबपुर गांव निवासी उषा चौहान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी 18 अप्रैल 2024 को दोहरीघाट थाना क्षेत्र के हरधौली गांव निवासी प्रेमचंद चौहान के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता है और कई बार जान से मारने का भी प्रयास कर चुका है।

महिला का आरोप है कि पति का परिवार की ही एक महिला से संबंध है, जिसके चलते वह उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है। इसके अलावा दहेज की मांग पूरी न होने पर भी ससुराल पक्ष लगातार उत्पीड़न करता है।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक केके वर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के आदेश पर प्रेमचंद चौहान के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 12:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: दूसरी महिला से अवैध संबंध में हुई मार पीट, मुकदमा दर्ज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.