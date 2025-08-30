Mau News: दूसरी महिला से अवैध संबंध में हुई मार पीट, मुकदमा दर्ज

कुतुबपुर गांव निवासी उषा चौहान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी 18 अप्रैल 2024 को दोहरीघाट थाना क्षेत्र के हरधौली गांव निवासी प्रेमचंद चौहान के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता है और कई बार जान से मारने का भी प्रयास कर चुका है।