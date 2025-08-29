Mau News: बीच चौहारे पर डम्पर से बाइक सवार को रौंदा, एक कि मौत

Mau News: मऊ के कोतवाली थाना क्षेत्र के गाजीपुर तिराहे पर एक डंपर ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार रवि राजभर (35) की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य बाइक पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा था कि दोनों गैस सिलेंडर लेकर जा रहे थे। तभी डंपर के टक्कर के बाद उसके पहिए के नीचे आ गए।