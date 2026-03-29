Mau News: मुख्तार अंसारी पर हमले के मामले में बृजेश सिंह बरी, कोर्ट का आया फैसला



लंबे समय तक चली सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने बृजेश सिंह को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि उनके खिलाफ पर्याप्त ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके चलते उन्हें संदेह का लाभ दिया गया।

इस मामले के अन्य दो प्रमुख आरोपी मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी अब इस दुनिया में नहीं हैं। मुख्तार अंसारी की हाल ही में मौत हो चुकी है, जबकि मुन्ना बजरंगी की 2018 में जेल के अंदर हत्या कर दी गई थी।

यह मामला उत्तर प्रदेश की अपराध और राजनीति से जुड़ी चर्चित घटनाओं में से एक रहा है। अदालत के इस फैसले के बाद अब यह प्रकरण लगभग समाप्ति की ओर पहुंच गया है, हालांकि उस दौर की आपराधिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की यादें आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं।