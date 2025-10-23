Mau News: तेज आवाज में डीजे बजाने पर डीजे संचालक पर मुकदमा, 14 डीजे साउंड जब्त

Mau Police: पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन के निर्देशन में जिले में लूट, चोरी, माफिया व अन्य अपराधों पर रोक लगाने के साथ-साथ त्यौहारों के दौरान तेज ध्वनि करने वाले डीजे संचालकों पर कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में थाना मधुबन की पुलिस टीम ने लक्ष्मी मूर्ति विसर्जन के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाकर पर्यावरण प्रदूषण फैलाने और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने पर डीजे संचालक धीरज कुमार गुप्ता, निवासी अधवारा, थाना मधुबन, जनपद मऊ के खिलाफ मुकदमा संख्या 338/2025 धारा 270 बीएनएस, 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तथा 4/6 ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने मौके से 14 डीजे साउंड बॉक्स, एक जनरेटर जब्त किया और एक ट्रैक्टर को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज कर दिया।
