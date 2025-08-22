Mau News:शिक्षक पर हाई स्कूल की मार्क्सशीट में हेरा फेरी का मुकदमा दर्ज, सिद्धार्थनगर में कर रहा नौकरी

शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी की जन्मतिथि प्राथमिक विद्यालय में 2 फरवरी 1984 दर्ज है। उसने वर्ष 1996-97 में मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के देवर्षि देवल इंटर कॉलेज से हाईस्कूल की परीक्षा दी थी, लेकिन अनुत्तीर्ण हो गया। इसके बाद उसने अपनी जन्मतिथि बदलकर मऊ जनपद के एक अन्य कॉलेज से हाईस्कूल की परीक्षा पास की, जिसमें उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1985 दर्शाई गई। इसी अभिलेख के आधार पर उसने शिक्षक पद पर नियुक्ति पाई।