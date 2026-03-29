Mau News: सोशल मीडिया से घोसी सांसद पर अभद्र टिप्पणी के मामले में मुकदमा दर्ज



तहरीर के अनुसार, उक्त आईडी से सांसद पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और अमर्यादित टिप्पणियां की जा रही हैं, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह की गतिविधियों से पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी व्याप्त है और मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की मांग की गई है।

मामले पर सांसद राजीव राय ने कहा कि इस प्रकार के दुष्प्रचार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह जनता के मुद्दों को लेकर सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करते हैं और इस तरह की गलत सूचनाओं से उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश सफल नहीं होगी।