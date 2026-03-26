Mau News: लाई कुरकुरे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 1 करोड़ का नुकसान



फैक्ट्री संचालक प्रवीण चंद्र मिश्रा के अनुसार, आग की इस घटना में लाई और कुरकुरे की दोनों यूनिटों में रखा कच्चा माल, तैयार उत्पाद और मशीनरी जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई। उन्होंने बताया कि इस अग्निकांड में एक करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी के. वर्मा ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आर्थिक नुकसान काफी बड़ा बताया जा रहा है।