Mau News: जिला सहकारी बैंक के अधिवेशन में पहुंचे मंत्री एके शर्मा, दे दिया बड़ा बयान



मुख्य अतिथि ए.के. शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि जिला सहकारी बैंक अब लाभ की स्थिति में संचालित हो रहा है, जो संस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही उन्होंने बिजली मीटर के मुद्दे पर स्पष्ट किया कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और सरकार इस विषय पर पूरी तरह सजग है।