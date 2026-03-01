Mau News: भारतीय शिक्षा बोर्ड से बदलेंगे शिक्षा के मायने – मऊ में योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा दावा

बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि इस नई शिक्षा व्यवस्था से उन तत्वों को खतरा है जो शिक्षा के नाम पर लूट-खसोट कर रहे हैं या समाज में गलत प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में करीब एक लाख छात्र भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ चुके हैं और अगले 10 वर्षों में इस संख्या को बढ़ाकर 5 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।