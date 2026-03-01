Mau News: छत के रास्ते घर में घुसे अज्ञात चोर, लाखों के जेवरात व अनाज ले उड़े

Mau News: मऊ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जमीन बरामदपुर में रविवार की देर रात अज्ञात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात व खाद्यान्न पर हाथ साफ कर दिया। घटना से मोहल्ले में दहशत का माहौल व्याप्त है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित महिला ने बताया कि रविवार देर रात करीब 12 से 1 बजे के बीच चोर पीछे की तरफ से मकान की छत पर चढ़ गए और सीढ़ी के सहारे घर के अंदर उतर आए। इसके बाद चोरों ने घर के दो कमरों को खंगाल डाला। एक कमरे में रखे बॉक्स का ताला तोड़कर उसमें रखे कीमती सोने-चांदी के जेवरात पार कर दिए, जबकि दूसरे कमरे में रखे गेहूं और चावल भी चुरा ले गए। चोर बड़ी ही सफाई से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।