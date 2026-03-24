Mau News: 5 वर्षीय मासूम के साथ चचेरे मामा दुष्कर्म के बाद की हत्या, मची सनसनी

Mau News: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी कोतवाली के बोझी क्षेत्र अंतर्गत कटिठहरी गांव में पांच वर्षीय मासूम बच्चे के साथ अप्राकृतिक कुकर्म कर उसकी निर्मम हत्या करने की दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। यह घटना 27 फरवरी को हुई, लेकिन पुलिस ने 25 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की है।पीड़ित बच्चे की मां अपने बेटे को लेकर भाई के तिलकोत्सव में शामिल होने ससुराल आई थी। तिलक समारोह से एक दिन पहले यानी 27 फरवरी को मासूम अचानक गायब हो गया। परिवार वालों ने काफी खोजबीन की, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। अगले दिन स्थानीय पोखरी से बच्चे का शव बरामद हुआ। शव को देखकर सभी स्तब्ध रह गए।. रोती-बिलखती मां ने बेटे का शव लेकर अपने ससुराल चली गई।