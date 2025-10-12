Mau News: नवरात्र में डीजे की आवाज़ बढ़ाने पर सात संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Mau News, Pc: Abhishek Singh
Mau News: जनपद के दो थाना क्षेत्रों में नवरात्र के दौरान एक-दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने की होड़ में डीजे संचालकों ने नियमों की धज्जियां उड़ा दीं। निर्धारित सीमा से कई गुना तेज आवाज़ में डीजे बजाने पर पुलिस ने सात संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार, शहर के चिरैयाकोट में अक्तूबर माह में डीजे के शोर से माहौल गूंज उठा। एक-दूसरे को पछाड़ने की होड़ में डीजे संचालकों ने आवाज़ की तीव्रता इतनी बढ़ा दी कि पूरे इलाके में कानफोड़ू शोर गूंजने लगा। देखते ही देखते डीजे मुकाबले के कारण भीड़ आठ गुना तक बढ़ गई।
स्थिति बिगड़ती देख एसपी ने स्वयं जिम्मेदारी संभाली और दस थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सात डीजे संचालकों के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
बताया गया कि नवरात्र के दौरान शहर के कई स्थानों पर डीजे संचालकों ने सड़कों को ही डांस फ्लोर में तब्दील कर दिया था। सोशल मीडिया पर प्रसारित पोस्टों से भीड़ और बढ़ती गई, जिससे यातायात प्रभावित हो गया।
पुलिस ने बताया कि भीड़ बढ़ने से स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और देर रात तक हालात सामान्य किए।
गौरतलब है कि गत वर्ष की अपेक्षा इस बार लगभग पांच हजार अधिक लोग शामिल हुए थे। भीड़ और शोर को नियंत्रित करने के लिए 150 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। बावजूद इसके डीजे संचालकों की मनमानी पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही सुनिश्चित की।
