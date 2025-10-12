Mau News: नवरात्र में डीजे की आवाज़ बढ़ाने पर सात संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जानकारी के अनुसार, शहर के चिरैयाकोट में अक्तूबर माह में डीजे के शोर से माहौल गूंज उठा। एक-दूसरे को पछाड़ने की होड़ में डीजे संचालकों ने आवाज़ की तीव्रता इतनी बढ़ा दी कि पूरे इलाके में कानफोड़ू शोर गूंजने लगा। देखते ही देखते डीजे मुकाबले के कारण भीड़ आठ गुना तक बढ़ गई।