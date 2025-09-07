Mau News: कोतवाली ठीक सामने चल रही चिट एंड फंड कंपनी लोगों के 80 लाख ले कर फरार, मचा हाहाकार

Mau News: मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली के सामने संचालित गजानन सक्सेस लिमिटेड कंपनी ने करीब 80 लाख रुपये लेकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। सीजेएम कोर्ट के आदेश और कंपनी के ब्रांच मैनेजर की तहरीर पर पुलिस ने शुक्रवार की देर शाम कंपनी के निदेशक अशोक श्रीवास्तव समेत चार अन्य के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज किया है। यह कंपनी 2022 से काम कर रही थी और मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के 20 गांवों के 110 लोगों से आरडी, डेली और मंथली फिक्स डिपोजिट के नाम पर भारी राशि जमा कराई थी।