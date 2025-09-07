Mau News: कोतवाली ठीक सामने चल रही चिट एंड फंड कंपनी लोगों के 80 लाख ले कर फरार, मचा हाहाकार

Mau News: मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली के सामने संचालित गजानन सक्सेस लिमिटेड कंपनी ने करीब 80 लाख रुपये लेकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। सीजेएम कोर्ट के आदेश और कंपनी के ब्रांच मैनेजर की तहरीर पर पुलिस ने शुक्रवार की देर शाम कंपनी के निदेशक अशोक श्रीवास्तव समेत चार अन्य के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज किया है। यह कंपनी 2022 से काम कर रही थी और मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के 20 गांवों के 110 लोगों से आरडी, डेली और मंथली फिक्स डिपोजिट के नाम पर भारी राशि जमा कराई थी।
चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के चक सहजा निवासी चंदन भारती ने बताया कि अशोक श्रीवास्तव कंपनी का निदेशक है, जो वर्तमान में लखनऊ में स्थित है। कंपनी का हेड ऑफिस लखनऊ के ब्लॉक नंबर 200 सेकंड फ्लोर यूनियन बैंक के पास है। चंदन भारती ने यह भी बताया कि उन्होंने कंपनी को बढ़ाने के लिए कई अभिकर्ताओं को जोड़कर लोगों से निवेश कराए।
आरोप है कि मार्च 2025 में निदेशक ने कार्यालय बंद करने का आश्वासन दिया, लेकिन इसके बाद कार्यालय पूरी तरह बंद हो गया। जब चंदन भारती लखनऊ स्थित हेड ऑफिस पहुंचे तो ताले लगे मिले और निदेशक अशोक श्रीवास्तव सहित परिवार के अन्य सदस्य नूतन, अर्पिता और आदित्य कॉल भी नहीं उठा रहे हैं।
पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई नहीं की थी, जिसके बाद पीड़ितों ने सीजेएम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी फिलहाल फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।