Mau News: राशन कार्ड में नहीं जुड़ा नाम ,तो डीएम ऑफिस में छोड़ा कोबरा, मचा हड़कंप

Mau news: मऊ में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग किसान को पुलिस ने उस समय पकड़ लिया, जब वह डीएम कार्यालय में कोबरा सांप छोड़ने की योजना बना रहा था। कोतवाली क्षेत्र के पुरानी तहसील निवासी राधेश्याम मौर्य के पास से पुलिस ने पॉलिथीन में रखा दूध का डिब्बा और कोबरा का बच्चा बरामद किया।
पुलिस चौकी ब्रह्मस्थान के इंचार्ज विवेक राव सूर्यवंशी को बुजुर्ग की गतिविधियां संदिग्ध लगीं, जिसके बाद तलाशी में यह खुलासा हुआ। पूछताछ में राधेश्याम ने बताया कि पत्नी की मृत्यु के बाद से पिछले दो वर्षों से उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा था। जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय और वरिष्ठ अधिकारियों से बार-बार गुहार लगाने के बावजूद समस्या का समाधान न होने से आक्रोशित होकर वह सांप छोड़कर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे।
पुलिस ने कोबरा के बच्चे को नदी किनारे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। वहीं, पूछताछ के दौरान बुजुर्ग ने पूर्ति विभाग के एक कर्मचारी पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है।