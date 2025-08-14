Mau News: राशन कार्ड में नहीं जुड़ा नाम ,तो डीएम ऑफिस में छोड़ा कोबरा, मचा हड़कंप

पुलिस चौकी ब्रह्मस्थान के इंचार्ज विवेक राव सूर्यवंशी को बुजुर्ग की गतिविधियां संदिग्ध लगीं, जिसके बाद तलाशी में यह खुलासा हुआ। पूछताछ में राधेश्याम ने बताया कि पत्नी की मृत्यु के बाद से पिछले दो वर्षों से उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा था। जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय और वरिष्ठ अधिकारियों से बार-बार गुहार लगाने के बावजूद समस्या का समाधान न होने से आक्रोशित होकर वह सांप छोड़कर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे।