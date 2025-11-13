Mau News: किले में डीएपी की किल्लत, पुलिस बुला कर कराया जा रहा खाद का वितरण

Mau News: गेहूं की बुवाई का समय चल रहा है परंतु खेत में काम करने के स्थान पर किसान खाद के लिए घंटों लाइन में खड़े दिख रहें है। सहकारी गोदामों पर खाद की कमी के चलते किसान अपनी गेहूं की बुवाई समय से नहीं कर पा रहे हैं। मऊ जनपद के रानीपुर विकासखंड के खिरिया सहकारी केंद्र पर पुलिस की तैनाती के बाद किसानों को खाद मिल पाई।