Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: किले में डीएपी की किल्लत, पुलिस बुला कर कराया जा रहा खाद का वितरण

सहकारी गोदामों पर खाद की कमी के चलते किसान अपनी गेहूं की बुवाई समय से नहीं कर पा रहे हैं। मऊ जनपद के रानीपुर विकासखंड के खिरिया सहकारी केंद्र पर पुलिस की तैनाती के बाद किसानों को खाद मिल पाई।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Nov 13, 2025

Mau news

Mau news, Pc: patrika

Mau News: गेहूं की बुवाई का समय चल रहा है परंतु खेत में काम करने के स्थान पर किसान खाद के लिए घंटों लाइन में खड़े दिख रहें है। सहकारी गोदामों पर खाद की कमी के चलते किसान अपनी गेहूं की बुवाई समय से नहीं कर पा रहे हैं। मऊ जनपद के रानीपुर विकासखंड के खिरिया सहकारी केंद्र पर पुलिस की तैनाती के बाद किसानों को खाद मिल पाई।


इसके उलट कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जनपद में खाद की कोई समस्या नहीं है अभी भरपूर मात्रा में खाद मौजूद है। कृषि अधिकारी ने बताया कि एक या दो दिन में जिले में खाद की आपूर्ति को और बढ़ाया जाएगा।

किसान योगेंद्र सिंह ने बताया कि स्थानीय स्तर पर खाद की समस्या बहुत ज्यादा है, इससे खेतों की बुवाई प्रभावित हो रही है।जनपद में डीएपी की व्यवस्था न के बराबर दिख रही है । हम लोग सरकार से गुजारिश करते हैं कि सभी किसानों को भरपूर मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जाए और समय से वितरण करवाया जाए।

किसान ने अधिकारी से लगाया गुहार

वहीं एक किसान ने बताया कि गोदाम में खाद होने के बावजूद भी सचिव के द्वारा समय से वितरण नहीं कराया जा रहा, जिसके चलते बुवाई पिछड़ रही है।
उन्होंने कहा कि जिले के बड़े अधिकारियों को ऐसे लापरवाह सचिवों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिससे किसानों को समय से खाद मिल पाए।

किसानों की खाद की समस्या पर जिला कृषि अधिकारी सोम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि किसानों को भरपूर मात्रा में डीएपी देने का व्यवस्था की गई है।
जनपद में अभी खाद भरपूर मात्रा में उपलब्ध है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 07:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: किले में डीएपी की किल्लत, पुलिस बुला कर कराया जा रहा खाद का वितरण

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: मऊ में पेट्रोल पंप के पास हरियाणा नंबर की मिली संदिग्ध स्कूटी और लावारिस बैग, इलाके में मचा हड़कंप

Mau News
मऊ

Mau News: पति और 3 साल के बच्चे को छोड़कर आई थी प्रेमी के पास, अब लटकी मिली लाश

Mau news
मऊ

ऑनलाइन प्यार बना जीवनसाथी का वादा, औरैया की युवती ने मुहम्मदाबाद गोहना में रचाई शादी

मऊ

बिना रजिस्ट्रेशन के क्लीनिक संचालन पर प्रशासन की कार्रवाई, क्लीनिक सील

Mau News
मऊ

Mau News: एक्शन में डीएम मऊ,बीस से अधिक कर्मचारी पाए गए अनुपस्थित, मचा हड़कंप

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.