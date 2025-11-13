Mau News: किले में डीएपी की किल्लत, पुलिस बुला कर कराया जा रहा खाद का वितरण

Mau news, Pc: patrika
Mau News: गेहूं की बुवाई का समय चल रहा है परंतु खेत में काम करने के स्थान पर किसान खाद के लिए घंटों लाइन में खड़े दिख रहें है। सहकारी गोदामों पर खाद की कमी के चलते किसान अपनी गेहूं की बुवाई समय से नहीं कर पा रहे हैं। मऊ जनपद के रानीपुर विकासखंड के खिरिया सहकारी केंद्र पर पुलिस की तैनाती के बाद किसानों को खाद मिल पाई।
इसके उलट कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जनपद में खाद की कोई समस्या नहीं है अभी भरपूर मात्रा में खाद मौजूद है। कृषि अधिकारी ने बताया कि एक या दो दिन में जिले में खाद की आपूर्ति को और बढ़ाया जाएगा।
किसान योगेंद्र सिंह ने बताया कि स्थानीय स्तर पर खाद की समस्या बहुत ज्यादा है, इससे खेतों की बुवाई प्रभावित हो रही है।जनपद में डीएपी की व्यवस्था न के बराबर दिख रही है । हम लोग सरकार से गुजारिश करते हैं कि सभी किसानों को भरपूर मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जाए और समय से वितरण करवाया जाए।
वहीं एक किसान ने बताया कि गोदाम में खाद होने के बावजूद भी सचिव के द्वारा समय से वितरण नहीं कराया जा रहा, जिसके चलते बुवाई पिछड़ रही है।
उन्होंने कहा कि जिले के बड़े अधिकारियों को ऐसे लापरवाह सचिवों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिससे किसानों को समय से खाद मिल पाए।
किसानों की खाद की समस्या पर जिला कृषि अधिकारी सोम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि किसानों को भरपूर मात्रा में डीएपी देने का व्यवस्था की गई है।
जनपद में अभी खाद भरपूर मात्रा में उपलब्ध है।
