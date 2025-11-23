Mau News: SIR में लगे कर्मचारियों के लिए जिलाधिकारी का बड़ा ऐलान, 25 नवंबर तक 90 प्रतिशत कार्य कर लेने वालों को मिलेगा सम्मान

जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने बताया कि प्रथम चरण में गणना प्रपत्र भरकर जमा कराने और बीएलओ ऐप के माध्यम से फीडिंग किए जाने की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर तक कुल कार्य का 90 प्रतिशत से अधिक डेटा फीड करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा।