Mau News: SIR में लगे कर्मचारियों के लिए जिलाधिकारी का बड़ा ऐलान, 25 नवंबर तक 90 प्रतिशत कार्य कर लेने वालों को मिलेगा सम्मान

Mau News: विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम का प्रथम चरण इन दिनों तेजी से प्रगति पर है। जिलेभर में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक गणना प्रपत्रों का वितरण, कलेक्शन, बूथ मैपिंग और डिजिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं।
जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने बताया कि प्रथम चरण में गणना प्रपत्र भरकर जमा कराने और बीएलओ ऐप के माध्यम से फीडिंग किए जाने की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर तक कुल कार्य का 90 प्रतिशत से अधिक डेटा फीड करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा।
जिलाधिकारी स्वयं प्रतिदिन क्षेत्र भ्रमण कर ईआरओ, एईआरओ और बीएलओ द्वारा लगाए गए कैंपों का निरीक्षण कर रहे हैं तथा प्रगति की जानकारी ले रहे हैं। इसके साथ ही नियमित बैठकों के माध्यम से भी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की जा रही है।
कार्यक्रम के दौरान कई बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए जाने की जानकारी सामने आई, जिसके आधार पर जिलाधिकारी ने ऐसे अधिकारियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है।
