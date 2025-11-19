Patrika LogoSwitch to English

Mau Accident News : मऊ में डबल डेकर बस पलटी, 14 यात्री घायल, तीन की हालत गंभीर

मुरली ढाबा के पास एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिसमें 14 यात्री घायल हो गए। बस बिहार के गोपालगंज से वाराणसी जा रही थी। हादसे के समय बस में 40–50 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल मऊ भेजा गया।

मऊ

Abhishek Singh

Nov 19, 2025

Mau

Mau news, Pc: Patrika

Mau News: बुधवार भोर में जिले के मुरली ढाबा के पास एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिसमें 14 यात्री घायल हो गए। बस बिहार के गोपालगंज से वाराणसी जा रही थी। हादसे के समय बस में 40–50 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल मऊ भेजा गया।

यात्रियों का आरोप बस चालक नशे में था

घायल यात्रियों का आरोप है कि बस चालक नशे में था, जिसके कारण वाहन पर से उसका नियंत्रण हट गया और बस पलट गई। कई यात्री मायके जा रहे थे, जबकि कुछ वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में इलाज के लिए निकले थे।

जिला अस्पताल के इमरजेंसी डॉक्टर प्रदीप यादव ने बताया कि कुल 14 घायलों को भर्ती किया गया है, जिनमें तीन की हालत गंभीर है। उनका उपचार जारी है।

सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि प्रथम दृष्टया लगता है कि ड्राइवर को नींद आ गई थी, जिससे बस मुरली ढाबा से पहले एक पोल और पेड़ से टकराकर पलट गई। उन्होंने बताया कि मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने तुरंत राहत-बचाव कार्य शुरू किया और क्रेन की मदद से पलटी हुई बस को हटाने का काम किया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

19 Nov 2025 10:48 am

