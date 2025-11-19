Mau Accident News : मऊ में डबल डेकर बस पलटी, 14 यात्री घायल, तीन की हालत गंभीर

सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि प्रथम दृष्टया लगता है कि ड्राइवर को नींद आ गई थी, जिससे बस मुरली ढाबा से पहले एक पोल और पेड़ से टकराकर पलट गई। उन्होंने बताया कि मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने तुरंत राहत-बचाव कार्य शुरू किया और क्रेन की मदद से पलटी हुई बस को हटाने का काम किया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।