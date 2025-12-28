Mau News: अत्यधिक ठंड के कारण कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद

School Close: मऊ जनपद में बढ़ती ठंड और अत्यधिक शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र के निर्देशानुसार, 29 एवं 30 दिसंबर 2025 को कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालय बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश जनपद में संचालित सभी बोर्ड—सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, मदरसा बोर्ड, बेसिक शिक्षा परिषद सहित अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड के स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। इस निर्णय का उद्देश्य छोटे बच्चों को कड़ाके की ठंड, ठंडी हवाओं और शीतलहर से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचाना है, ताकि वे किसी भी प्रकार की मौसमी प्रतिकूलता का शिकार न बनें।