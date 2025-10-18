Mau News: आठवीं की छात्रा बनी CDO, विकास कार्यों की हुई समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश

Mau News: मऊ में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत कंपोजिट विद्यालय माऊरबोझ की कक्षा आठ की छात्रा अनुष्का ने शुक्रवार को एक दिन के लिए मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) का पद संभाला। इस दौरान उन्होंने विकास भवन सभागार में ग्राम्य विकास एवं अन्य विभागों की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।