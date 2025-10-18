Mau News: आठवीं की छात्रा बनी CDO, विकास कार्यों की हुई समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश

Mau News: मऊ में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत कंपोजिट विद्यालय माऊरबोझ की कक्षा आठ की छात्रा अनुष्का ने शुक्रवार को एक दिन के लिए मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) का पद संभाला। इस दौरान उन्होंने विकास भवन सभागार में ग्राम्य विकास एवं अन्य विभागों की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
अनुष्का ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायती राज, समाज कल्याण, प्रोबेशन, पशुपालन विभाग सहित कई योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने खराब प्रगति वाले विकास खंडों को आगामी बैठक से पहले सुधार लाने के निर्देश दिए।
पौधरोपण की समीक्षा के दौरान सीडीओ अनुष्का ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि लगाए गए पौधों की शत-प्रतिशत जीवितता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि निर्गत आईडी के अनुसार मस्टररोल फीडिंग पूरी की जाए ताकि योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो सके।
बैठक में जल जीवन मिशन, एनआरएलएम, मनरेगा और अन्य विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। अनुष्का ने लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही उन्होंने समस्त बैंकर्स के साथ बैठक कर जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध ऋण वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं, विद्युत विभाग की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सुधार के आदेश दिए।
बैठक में परियोजना निदेशक, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार (मनरेगा), जिला पंचायत राज अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी एवं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित रहे।
