Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: आठवीं की छात्रा बनी CDO, विकास कार्यों की हुई समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश

कंपोजिट विद्यालय माऊरबोझ की कक्षा आठ की छात्रा अनुष्का ने शुक्रवार को एक दिन के लिए मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) का पद संभाला। इस दौरान उन्होंने विकास भवन सभागार में ग्राम्य विकास एवं अन्य विभागों की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

less than 1 minute read

मऊ

image

Abhishek Singh

Oct 18, 2025

Mau News: मऊ में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत कंपोजिट विद्यालय माऊरबोझ की कक्षा आठ की छात्रा अनुष्का ने शुक्रवार को एक दिन के लिए मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) का पद संभाला। इस दौरान उन्होंने विकास भवन सभागार में ग्राम्य विकास एवं अन्य विभागों की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

अनुष्का ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायती राज, समाज कल्याण, प्रोबेशन, पशुपालन विभाग सहित कई योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने खराब प्रगति वाले विकास खंडों को आगामी बैठक से पहले सुधार लाने के निर्देश दिए।

विभिन्न कार्यों का किया समीक्षा

पौधरोपण की समीक्षा के दौरान सीडीओ अनुष्का ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि लगाए गए पौधों की शत-प्रतिशत जीवितता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि निर्गत आईडी के अनुसार मस्टररोल फीडिंग पूरी की जाए ताकि योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो सके।

बैठक में जल जीवन मिशन, एनआरएलएम, मनरेगा और अन्य विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। अनुष्का ने लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही उन्होंने समस्त बैंकर्स के साथ बैठक कर जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध ऋण वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं, विद्युत विभाग की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सुधार के आदेश दिए।

बैठक में परियोजना निदेशक, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार (मनरेगा), जिला पंचायत राज अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी एवं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 11:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: आठवीं की छात्रा बनी CDO, विकास कार्यों की हुई समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: खाद्य विभाग की मऊ के प्रतिष्ठित गल्ले की दुकान पर छापेमारी, भारी मात्रा में संदिग्ध खाद्य सामग्री बरामद, गोदाम हुआ सील

Mau news
मऊ

Mau Police: बाइक स्टैंट व बिना हेलमेट के 28 युवकों को पुलिस ने दी कड़ी चेतावनी

Mau News
मऊ

Mau News: तेंदुली चट्टी के पास दो बाइकों की टक्कर, दो लोग गंभीर रूप से घायल

Mau news
मऊ

Mau News: लक्ष्मी पूजन पर DJ संचालकों को पुलिस की चेतावनी

Mau news
मऊ

Mau News: अलाउद्दीनपुर गांव में ग्राम पंचायत सचिवालय के बाद 31.71 लाख की लागत से बनेगा जच्चा बच्चा केंद्र

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.