Mau News: 87 लाख के गबन में बिजली विभाग के बाबू को 5 साल की सज़ा, मचा हड़कंप

Mau News: मऊ में भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने बिजली विभाग के स्टोर में तैनात सहायक भंडारी जितेंद्र पांडेय को गबन का दोषी मानते हुए 5 वर्ष की जेल और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। खास बात यह है कि अदालत ने इस मामले का निपटारा केवल 17 महीने 10 दिन में कर दिया।